Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Pawel Polanski — Miroslaw Warzecha . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:20 по московскому времени .

Превью матча Pawel Polanski — Miroslaw Warzecha

Команда Pawel Polanski в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Miroslaw Warzecha, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 ноября 2025 на поле команды Miroslaw Warzecha, в том матче победу одержали хозяева.