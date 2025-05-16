16.05.2025
Смотреть онлайн Lukasz Latala - Wiekiera Arkadiusz 16.05.2025. Прямая трансляция
онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Lukasz Latala — Wiekiera Arkadiusz . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
ТТ Cup
Завершен
2 : 3
16 мая 2025
Превью матча Lukasz Latala — Wiekiera Arkadiusz
История последних встреч
Lukasz Latala
Wiekiera Arkadiusz
2 побед
3 побед
40%
60%
31.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
3:1
Lukasz Latala
29.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
3:2
Lukasz Latala
26.05.2025
Lukasz Latala
3:2
Wiekiera Arkadiusz
17.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
3:2
Lukasz Latala
16.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
0:3
Lukasz Latala
