16.05.2025
Смотреть онлайн Karol Stojek - Franciszek Jastrzebowski 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Karol Stojek — Franciszek Jastrzebowski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .
МСК
ТТ Cup
Завершен
1 : 3
16 мая 2025
Превью матча Karol Stojek — Franciszek Jastrzebowski
История последних встреч
Karol Stojek
Franciszek Jastrzebowski
2 побед
4 побед
33%
67%
12.11.2025
Franciszek Jastrzebowski
3:0
Karol Stojek
23.10.2025
Karol Stojek
1:3
Franciszek Jastrzebowski
11.08.2025
Franciszek Jastrzebowski
0:3
Karol Stojek
04.06.2025
Franciszek Jastrzebowski
3:2
Karol Stojek
03.06.2025
Karol Stojek
1:3
Franciszek Jastrzebowski
Комментарии к матчу