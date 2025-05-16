16.05.2025
Смотреть онлайн Karol Guzy - Wiekiera Arkadiusz 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Karol Guzy — Wiekiera Arkadiusz . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
МСК
ТТ Cup
Завершен
3 : 1
16 мая 2025
Превью матча Karol Guzy — Wiekiera Arkadiusz
История последних встреч
Karol Guzy
Wiekiera Arkadiusz
4 побед
4 побед
50%
50%
10.11.2025
Wiekiera Arkadiusz
0:3
Karol Guzy
10.11.2025
Karol Guzy
1:3
Wiekiera Arkadiusz
09.11.2025
Wiekiera Arkadiusz
2:3
Karol Guzy
23.10.2025
Karol Guzy
3:2
Wiekiera Arkadiusz
11.08.2025
Karol Guzy
2:3
Wiekiera Arkadiusz
23.10.2025
Karol Guzy
3:2
Wiekiera Arkadiusz
11.08.2025
Karol Guzy
2:3
Wiekiera Arkadiusz
02.06.2025
Wiekiera Arkadiusz
2:3
Karol Guzy
26.05.2025
Wiekiera Arkadiusz
3:1
Karol Guzy
26.05.2025
Karol Guzy
0:3
Wiekiera Arkadiusz
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу