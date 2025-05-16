Смотреть онлайн Michal Bracha - Pawel Kos 16.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup: Michal Bracha — Pawel Kos . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .
Превью матча Michal Bracha — Pawel Kos
Команда Michal Bracha в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Pawel Kos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Pawel Kos, в том матче победу одержали гостьи.