Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Michal Bracha — Pawel Kos . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:40 по московскому времени .

Превью матча Michal Bracha — Pawel Kos

Команда Michal Bracha в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Pawel Kos, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Pawel Kos, в том матче победу одержали гостьи.