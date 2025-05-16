Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Marek Chybinski — Blazej Gola . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Marek Chybinski — Blazej Gola

Команда Marek Chybinski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Blazej Gola, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Blazej Gola, в том матче победу одержали хозяева.