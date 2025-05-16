Фрибет 15000₽
16.05.2025

Смотреть онлайн Marek Chybinski - Blazej Gola 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ЧехияТТ Cup: Marek ChybinskiBlazej Gola . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

МСК
ТТ Cup
Marek Chybinski
Завершен
0 : 3
16 мая 2025
Blazej Gola
Смотреть онлайн
Превью матча Marek Chybinski — Blazej Gola

Команда Marek Chybinski в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Blazej Gola, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Blazej Gola, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Marek Chybinski
Marek Chybinski
Blazej Gola
Marek Chybinski
5 побед
3 побед
63%
38%
12.11.2025
Blazej Gola
Blazej Gola
3:1
Marek Chybinski
Marek Chybinski
Обзор
23.10.2025
Blazej Gola
Blazej Gola
0:3
Marek Chybinski
Marek Chybinski
Обзор
10.08.2025
Marek Chybinski
Marek Chybinski
0:3
Blazej Gola
Blazej Gola
Обзор
02.06.2025
Marek Chybinski
Marek Chybinski
0:3
Blazej Gola
Blazej Gola
Обзор
28.05.2025
Blazej Gola
Blazej Gola
2:3
Marek Chybinski
Marek Chybinski
Обзор
02.06.2025
Marek Chybinski
Marek Chybinski
0:3
Blazej Gola
Blazej Gola
Обзор
28.05.2025
Blazej Gola
Blazej Gola
2:3
Marek Chybinski
Marek Chybinski
Обзор
26.05.2025
Marek Chybinski
Marek Chybinski
3:1
Blazej Gola
Blazej Gola
Обзор
15.05.2025
Blazej Gola
Blazej Gola
2:3
Marek Chybinski
Marek Chybinski
Обзор
14.05.2025
Blazej Gola
Blazej Gola
0:3
Marek Chybinski
Marek Chybinski
Обзор
