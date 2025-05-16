Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Томас Воржишек — Яромир Зламал . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

Превью матча Томас Воржишек — Яромир Зламал

Команда Томас Воржишек в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 5 матчей. Команда Яромир Зламал, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Томас Воржишек, в том матче победу одержали гостьи.