Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Lukas Vich — Збинек Вискочил . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:15 по московскому времени .

Превью матча Lukas Vich — Збинек Вискочил

Команда Lukas Vich в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 0 матчей. Команда Збинек Вискочил, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Lukas Vich, в том матче победу одержали хозяева.