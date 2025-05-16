Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Яхим Себл — Jaroslav Dohnal . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .

Превью матча Яхим Себл — Jaroslav Dohnal

Команда Яхим Себл в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Jaroslav Dohnal, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Jaroslav Dohnal, в том матче победу одержали хозяева.