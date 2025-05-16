Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия — ТТ Cup : Denys Kovtanyuk — Damian Bucko . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:40 по московскому времени .

Превью матча Denys Kovtanyuk — Damian Bucko

Команда Denys Kovtanyuk в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Damian Bucko, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 02 июня 2025 на поле команды Damian Bucko, в том матче победу одержали хозяева.