Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Серия Звёзд настольного тенниса : Артур Грела — Адам Шуди . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Артур Грела — Адам Шуди

Команда Артур Грела в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Адам Шуди, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды Адам Шуди, в том матче победу одержали хозяева.