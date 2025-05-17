Смотреть онлайн Мервин Кинг - Джеймс Хаббард 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1: Мервин Кинг — Джеймс Хаббард . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени .
Превью матча Мервин Кинг — Джеймс Хаббард
Команда Мервин Кинг в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Джеймс Хаббард, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.