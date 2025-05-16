Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Tomas Andrle — Yurii Holovatiuk . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Tomas Andrle — Yurii Holovatiuk

Команда Tomas Andrle в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Yurii Holovatiuk, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Yurii Holovatiuk, в том матче победу одержали гостьи.