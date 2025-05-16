Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Ростислав Ключук — Жири Лоуда . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:02 по московскому времени .

Превью матча Ростислав Ключук — Жири Лоуда

Команда Ростислав Ключук в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Жири Лоуда, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Жири Лоуда, в том матче победу одержали гостьи.