Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.05.2025

Смотреть онлайн Ростислав Ключук - Жири Лоуда 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Ростислав КлючукЖири Лоуда . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:02 по московскому времени .

МСК
Чехия - Лига Про
Ростислав Ключук
Завершен
3 : 0
16 мая 2025
Жири Лоуда
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Ростислав Ключук — Жири Лоуда

Команда Ростислав Ключук в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Жири Лоуда, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Жири Лоуда, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Жири Лоуда
Ростислав Ключук
4 побед
4 побед
50%
50%
04.06.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
2:3
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
30.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
1:3
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
29.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
3:2
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
25.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
2:3
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
25.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
3:1
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
25.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
2:3
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
25.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
3:1
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
18.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
3:0
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
17.05.2025
Жири Лоуда
Жири Лоуда
3:1
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
Обзор
15.05.2025
Ростислав Ключук
Ростислав Ключук
3:1
Жири Лоуда
Жири Лоуда
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Спартак Спартак
Локомотив Локомотив
12 Ноября
19:30
Зенит Зенит
МБА Москва МБА Москва
12 Ноября
19:30
Торпедо Торпедо
ХК Сочи ХК Сочи
12 Ноября
19:30
Динамо Минск Динамо Минск
Сибирь Сибирь
12 Ноября
19:30
Милан Милан
Асвел Лион-Вийёрбан Асвел Лион-Вийёрбан
12 Ноября
22:30
Ваасан Спорт Ваасан Спорт
Таппара Таппара
12 Ноября
19:30
Локомотив Кубань Локомотив Кубань
Парма Пермь Парма Пермь
12 Ноября
20:00
Киекко-Эспоо Киекко-Эспоо
ТПС ТПС
12 Ноября
19:30
Сайпа Сайпа
Эссят Эссят
12 Ноября
19:30
Пеликанс Пеликанс
КооКоо КооКоо
12 Ноября
19:30
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA