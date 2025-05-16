Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Tomas Paldus — Лукаш Крок . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Tomas Paldus — Лукаш Крок

Команда Tomas Paldus в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команда Лукаш Крок, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды Лукаш Крок, в том матче победу одержали гостьи.