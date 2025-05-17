Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Девид Эванс — Гари Стоун . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Девид Эванс — Гари Стоун

Команда Девид Эванс в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Гари Стоун, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Гари Стоун, в том матче победу одержали хозяева.