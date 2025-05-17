Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Супер Серия Модус - Неделя 1 : Джеймс Хаббард — Девид Эванс . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Джеймс Хаббард — Девид Эванс

Команда Джеймс Хаббард в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Девид Эванс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Девид Эванс, в том матче победу одержали гостьи.