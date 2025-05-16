Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Matous Klimenta — Jakub Vales . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Matous Klimenta — Jakub Vales

Команда Matous Klimenta в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 0 матчей. Команда Jakub Vales, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Matous Klimenta, в том матче победу одержали гостьи.