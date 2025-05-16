Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Michal Jezek — Александр Колисник . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Michal Jezek — Александр Колисник

Команда Michal Jezek в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 12 ноября 2025 на поле команды Александр Колисник, в том матче победу одержали гостьи.