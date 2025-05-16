Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Milosz Piecowski — Адриан Елиаш . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени .

Превью матча Milosz Piecowski — Адриан Елиаш

Команда Milosz Piecowski в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Адриан Елиаш, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Milosz Piecowski, в том матче победу одержали хозяева.