Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Miroslaw Warzecha — Maciej Lamer . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Miroslaw Warzecha — Maciej Lamer

Команда Miroslaw Warzecha в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Maciej Lamer, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Miroslaw Warzecha, в том матче победу одержали гостьи.