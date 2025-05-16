Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Matej Myler — Lukas Rulc . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Matej Myler — Lukas Rulc

Команда Matej Myler в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Lukas Rulc, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 15 мая 2025 на поле команды Lukas Rulc, в том матче победу одержали хозяева.