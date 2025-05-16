Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
16.05.2025

Смотреть онлайн Адриан Елиаш - Mateusz Misiak 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Адриан ЕлиашMateusz Misiak . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:10 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Адриан Елиаш
Завершен
2 : 3
16 мая 2025
Mateusz Misiak
Смотреть онлайн
Превью матча Адриан Елиаш — Mateusz Misiak

Команда Адриан Елиаш в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Mateusz Misiak, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 8 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 26 мая 2025 на поле команды Адриан Елиаш, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
Mateusz Misiak
Адриан Елиаш
3 побед
2 побед
60%
40%
26.05.2025
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
3:2
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
26.05.2025
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
0:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
25.05.2025
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
2:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
17.05.2025
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
3:2
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
16.05.2025
Адриан Елиаш
Адриан Елиаш
3:0
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
Комментарии к матчу
