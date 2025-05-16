Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Dariusz Scigany — Arkadiusz Skupinski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:20 по московскому времени .

Превью матча Dariusz Scigany — Arkadiusz Skupinski

Команда Dariusz Scigany в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 3 матча. Команда Arkadiusz Skupinski, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 16 мая 2025 на поле команды Arkadiusz Skupinski, в том матче победу одержали гостьи.