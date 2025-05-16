Фрибет 15000₽
16.05.2025

Смотреть онлайн Kamil Rudomina - Mateusz Misiak 16.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия: Kamil RudominaMateusz Misiak . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

МСК
Настольный теннис - Элит-серия
Kamil Rudomina
Завершен
3 : 0
16 мая 2025
Mateusz Misiak
Смотреть онлайн
Превью матча Kamil Rudomina — Mateusz Misiak

Команда Kamil Rudomina в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Mateusz Misiak, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Mateusz Misiak, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Mateusz Misiak
Kamil Rudomina
4 побед
6 побед
40%
60%
13.11.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
3:1
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
10.11.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
3:0
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
03.06.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
0:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
03.06.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
3:2
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
29.05.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
1:3
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
29.05.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
0:3
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
29.05.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
3:0
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
27.05.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
1:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
27.05.2025
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
1:3
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
Обзор
18.05.2025
Mateusz Misiak
Mateusz Misiak
1:3
Kamil Rudomina
Kamil Rudomina
Обзор
