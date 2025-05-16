Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Miroslaw Warzecha — Arkadiusz Skupinski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .

Превью матча Miroslaw Warzecha — Arkadiusz Skupinski

Команда Miroslaw Warzecha в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 13 ноября 2025 на поле команды Miroslaw Warzecha, в том матче победу одержали гостьи.