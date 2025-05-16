Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Kamil Rudomina — Milosz Piecowski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:45 по московскому времени .

Превью матча Kamil Rudomina — Milosz Piecowski

Команда Kamil Rudomina в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 6 матчей. Команда Milosz Piecowski, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Kamil Rudomina, в том матче победу одержали гостьи.