Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Dariusz Scigany — Pawel Polanski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 00:05 по московскому времени .

Превью матча Dariusz Scigany — Pawel Polanski

Команда Dariusz Scigany в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 3 матча. Команда Pawel Polanski, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 6 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 30 мая 2025 на поле команды Dariusz Scigany, в том матче победу одержали хозяева.