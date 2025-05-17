17.05.2025
Смотреть онлайн Евген Маско - Alexander Tuzhylin 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Евген Маско — Alexander Tuzhylin . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:35 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
1 : 3
17 мая 2025
Превью матча Евген Маско — Alexander Tuzhylin
История последних встреч
Евген Маско
Alexander Tuzhylin
2 побед
6 побед
25%
75%
11.08.2025
Евген Маско
1:3
Alexander Tuzhylin
04.06.2025
Alexander Tuzhylin
3:0
Евген Маско
04.06.2025
Alexander Tuzhylin
1:3
Евген Маско
01.06.2025
Евген Маско
3:2
Alexander Tuzhylin
31.05.2025
Евген Маско
0:3
Alexander Tuzhylin
01.06.2025
Евген Маско
3:2
Alexander Tuzhylin
31.05.2025
Евген Маско
0:3
Alexander Tuzhylin
31.05.2025
Alexander Tuzhylin
3:0
Евген Маско
18.05.2025
Alexander Tuzhylin
3:0
Евген Маско
17.05.2025
Евген Маско
0:3
Alexander Tuzhylin
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу