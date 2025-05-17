17.05.2025
Смотреть онлайн Евген Маско - Evgeniy Pismenniy 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Евген Маско — Evgeniy Pismenniy . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:35 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 0
17 мая 2025
Превью матча Евген Маско — Evgeniy Pismenniy
История последних встреч
Евген Маско
Evgeniy Pismenniy
7 побед
2 побед
78%
22%
15.11.2025
Evgeniy Pismenniy
2:3
Евген Маско
15.11.2025
Evgeniy Pismenniy
1:3
Евген Маско
11.08.2025
Евген Маско
3:0
Evgeniy Pismenniy
04.06.2025
Evgeniy Pismenniy
3:1
Евген Маско
04.06.2025
Евген Маско
3:2
Evgeniy Pismenniy
04.06.2025
Евген Маско
3:2
Evgeniy Pismenniy
01.06.2025
Евген Маско
3:1
Evgeniy Pismenniy
31.05.2025
Евген Маско
2:3
Evgeniy Pismenniy
31.05.2025
Евген Маско
3:0
Evgeniy Pismenniy
18.05.2025
Evgeniy Pismenniy
2:3
Евген Маско
