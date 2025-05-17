Смотреть онлайн Ян Крол - Дмитрий Мищенко 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Ян Крол — Дмитрий Мищенко . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .