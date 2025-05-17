17.05.2025
Смотреть онлайн Ян Крол - Дмитрий Мищенко 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Ян Крол — Дмитрий Мищенко . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:55 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 2
17 мая 2025
Превью матча Ян Крол — Дмитрий Мищенко
История последних встреч
Ян Крол
Дмитрий Мищенко
1 победа
0 побед
100%
0%
18.05.2025
Дмитрий Мищенко
2:3
Ян Крол
Комментарии к матчу