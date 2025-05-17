Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Ян Крол — Oleksii Shyndel . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:55 по московскому времени .

Превью матча Ян Крол — Oleksii Shyndel

Команда Ян Крол в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Oleksii Shyndel, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Ян Крол, в том матче победу одержали гостьи.