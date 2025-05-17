17.05.2025
Смотреть онлайн Evgeniy Pismenniy - Valeriy Melnik 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Evgeniy Pismenniy — Valeriy Melnik . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:05 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
0 : 3
17 мая 2025
Превью матча Evgeniy Pismenniy — Valeriy Melnik
История последних встреч
Evgeniy Pismenniy
Valeriy Melnik
3 побед
2 побед
60%
40%
04.06.2025
Valeriy Melnik
2:3
Evgeniy Pismenniy
04.06.2025
Valeriy Melnik
3:0
Evgeniy Pismenniy
01.06.2025
Valeriy Melnik
3:0
Evgeniy Pismenniy
31.05.2025
Valeriy Melnik
1:3
Evgeniy Pismenniy
18.05.2025
Valeriy Melnik
1:3
Evgeniy Pismenniy
