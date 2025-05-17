Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Oleksii Shyndel — Александр Гомилко . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:25 по московскому времени .

Превью матча Oleksii Shyndel — Александр Гомилко

Команда Oleksii Shyndel в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Александр Гомилко, в том матче победу одержали гостьи.