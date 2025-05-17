Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Valeriy Melnik — Roman Reznychenko . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Valeriy Melnik — Roman Reznychenko

Команда Valeriy Melnik в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 8 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Valeriy Melnik, в том матче победу одержали хозяева.