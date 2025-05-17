Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Roman Cherevko — Alexander Tuzhylin . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:35 по московскому времени .

Превью матча Roman Cherevko — Alexander Tuzhylin

Команда Roman Cherevko в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Alexander Tuzhylin, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 04 июня 2025 на поле команды Roman Cherevko, в том матче победу одержали гостьи.