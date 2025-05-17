17.05.2025
Смотреть онлайн Александр Гомилко - Maxim Marchuk 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Александр Гомилко — Maxim Marchuk . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:25 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 1
17 мая 2025
Превью матча Александр Гомилко — Maxim Marchuk
История последних встреч
Александр Гомилко
Maxim Marchuk
2 побед
4 побед
33%
67%
09.11.2025
Александр Гомилко
0:3
Maxim Marchuk
01.11.2025
Александр Гомилко
1:3
Maxim Marchuk
01.06.2025
Александр Гомилко
3:1
Maxim Marchuk
31.05.2025
Александр Гомилко
0:3
Maxim Marchuk
25.05.2025
Александр Гомилко
0:3
Maxim Marchuk
Комментарии к матчу