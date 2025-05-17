17.05.2025
Смотреть онлайн Orest Hura - Ruslan Haiseniuk 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Orest Hura — Ruslan Haiseniuk . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:30 по московскому времени .
МСК
Кубок Сетки
Завершен
3 : 0
17 мая 2025
Превью матча Orest Hura — Ruslan Haiseniuk
История последних встреч
Orest Hura
Ruslan Haiseniuk
1 победа
5 побед
17%
83%
09.11.2025
Orest Hura
2:3
Ruslan Haiseniuk
01.11.2025
Orest Hura
0:3
Ruslan Haiseniuk
01.11.2025
Ruslan Haiseniuk
3:2
Orest Hura
18.05.2025
Orest Hura
3:1
Ruslan Haiseniuk
17.05.2025
Orest Hura
1:3
Ruslan Haiseniuk
