Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Владислав Стукалов — Serhii Semenets . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:50 по московскому времени .

Превью матча Владислав Стукалов — Serhii Semenets

Команда Владислав Стукалов в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча. Команда Serhii Semenets, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 03 июня 2025 на поле команды Владислав Стукалов, в том матче победу одержали гостьи.