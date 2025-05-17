Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Serhii Baranskyi — Mykhailo Khalenko . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:20 по московскому времени .

Превью матча Serhii Baranskyi — Mykhailo Khalenko

Команда Serhii Baranskyi в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 17 мая 2025 на поле команды Serhii Baranskyi, в том матче победу одержали гостьи.