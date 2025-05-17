Смотреть онлайн Orest Hura - Олег Напирко 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Orest Hura — Олег Напирко . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
Превью матча Orest Hura — Олег Напирко
Команда Orest Hura в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Олег Напирко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Олег Напирко, в том матче победу одержали хозяева.