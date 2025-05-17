Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
17.05.2025

Смотреть онлайн Orest Hura - Олег Напирко 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки: Orest HuraОлег Напирко . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
Кубок Сетки
Orest Hura
Завершен
1 : 3
17 мая 2025
Олег Напирко
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Orest Hura — Олег Напирко

Команда Orest Hura в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команда Олег Напирко, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 15 ноября 2025 на поле команды Олег Напирко, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Orest Hura
Orest Hura
Олег Напирко
Orest Hura
5 побед
5 побед
50%
50%
15.11.2025
Олег Напирко
Олег Напирко
3:2
Orest Hura
Orest Hura
Обзор
15.11.2025
Олег Напирко
Олег Напирко
1:3
Orest Hura
Orest Hura
Обзор
09.11.2025
Олег Напирко
Олег Напирко
1:3
Orest Hura
Orest Hura
Обзор
01.11.2025
Orest Hura
Orest Hura
2:3
Олег Напирко
Олег Напирко
Обзор
04.06.2025
Олег Напирко
Олег Напирко
0:3
Orest Hura
Orest Hura
Обзор
04.06.2025
Orest Hura
Orest Hura
0:3
Олег Напирко
Олег Напирко
Обзор
01.06.2025
Orest Hura
Orest Hura
3:1
Олег Напирко
Олег Напирко
Обзор
31.05.2025
Orest Hura
Orest Hura
1:3
Олег Напирко
Олег Напирко
Обзор
31.05.2025
Олег Напирко
Олег Напирко
1:3
Orest Hura
Orest Hura
Обзор
25.05.2025
Orest Hura
Orest Hura
2:3
Олег Напирко
Олег Напирко
Обзор
Показать еще Скрыть
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
Лига Чемпионов УЕФА
Лига Чемпионов
Европа
Лига Европы
Лига Европы
Европа
Россия - Премьер-лига
РПЛ
Россия
Английская Премьер-лига
АПЛ
Англия
Чемпионат Франции по футболу. Лига 1
Лига 1
Франция
Германия - Бундеслига I
Бундеслига I
Германия
Ла Лига Испании
Ла Лига
Испания
Италия - Серия А
Серия А
Италия
Лига конференций УЕФА
Лига конференций
Европа
ФИФА - Клубный кубок мира
ФИФА - Клубный кубок мира
Международный
иконка Популярные матчи
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
Триест Триест
15 Ноября
22:30
Бурж Бурж
Париж Париж
15 Ноября
22:30
Кветигни Кветигни
Сент-Этьен Сент-Этьен
15 Ноября
22:30
Ollie Sarwa Ollie Sarwa
Туомас Грёнвалл Туомас Грёнвалл
15 Ноября
23:10
Карлос Алкараз Гарфия Карлос Алкараз Гарфия
Феликс Огер Алиассим Феликс Огер Алиассим
15 Ноября
22:30
Адам Азим (Вел) Адам Азим (Вел)
Курт Скоби (США) Курт Скоби (США)
15 Ноября
22:20
Адам Азим (Вел) Адам Азим (Вел)
Заур Абдуллаев (Рос) Заур Абдуллаев (Рос)
15 Ноября
23:00
иконка Рейтинг
Рейтинг FIFA
Рейтинг UEFA