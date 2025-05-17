Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олег Напирко — Volodymyr Plishylo . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 00:00 по московскому времени .

Превью матча Олег Напирко — Volodymyr Plishylo

Команда Олег Напирко в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 0 матчей. Команда Volodymyr Plishylo, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Volodymyr Plishylo, в том матче победу одержали хозяева.