Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Volodymyr Plishylo — Ruslan Haiseniuk . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Volodymyr Plishylo — Ruslan Haiseniuk

Команда Volodymyr Plishylo в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 0 матчей. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 мая 2025 на поле команды Volodymyr Plishylo, в том матче победу одержали гостьи.