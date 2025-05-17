Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Кубок Сетки : Олег Напирко — Orest Hura . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Олег Напирко — Orest Hura

Команда Олег Напирко в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Orest Hura, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 09 ноября 2025 на поле команды Олег Напирко, в том матче победу одержали гостьи.