Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Настольный теннис - Элит-серия : Michal Skorski — Krzysztof Pawlowski . Начало встречи 16 мая 2025 запланировано на 02:05 по московскому времени .

Превью матча Michal Skorski — Krzysztof Pawlowski

Команда Michal Skorski в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча. Команда Krzysztof Pawlowski, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 10 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 11 августа 2025 на поле команды Michal Skorski, в том матче победу одержали хозяева.