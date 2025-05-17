17.05.2025
Смотреть онлайн Jiri Dedek - Yurii Holovatiuk 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Jiri Dedek — Yurii Holovatiuk . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 2
17 мая 2025
Превью матча Jiri Dedek — Yurii Holovatiuk
История последних встреч
Jiri Dedek
Yurii Holovatiuk
1 победа
0 побед
100%
0%
17.05.2025
Jiri Dedek
3:0
Yurii Holovatiuk
Комментарии к матчу