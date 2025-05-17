Смотреть онлайн Вацлав Косар - Ярослав Стрнад 1964 17.05.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Вацлав Косар — Ярослав Стрнад 1964 . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .