17.05.2025
Смотреть онлайн Вацлав Косар - Ярослав Стрнад 1964 17.05.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про: Вацлав Косар — Ярослав Стрнад 1964 . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .
МСК
Чехия - Лига Про
Завершен
3 : 0
17 мая 2025
Превью матча Вацлав Косар — Ярослав Стрнад 1964
История последних встреч
Вацлав Косар
Ярослав Стрнад 1964
1 победа
0 побед
100%
0%
Вацлав Косар
3:2
Ярослав Стрнад 1964
