Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radim Urbaniec — Ростислав Ключук . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

Превью матча Radim Urbaniec — Ростислав Ключук

Команда Radim Urbaniec в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 6 матчей. Команда Ростислав Ключук, сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 5 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 01 июня 2025 на поле команды Ростислав Ключук, в том матче победу одержали гостьи.