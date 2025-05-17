Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Михал Ваврецка — Radim Urbaniec . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени .

Превью матча Михал Ваврецка — Radim Urbaniec

Команда Михал Ваврецка в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 2 матча. Команда Radim Urbaniec, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 7 матчей. Последний раз соперники встречались между собой 19 мая 2025 на поле команды Radim Urbaniec, в том матче победу одержали хозяева.