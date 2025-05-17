Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чехия - Лига Про : Radim Pavelka — Tomas Andrle . Начало встречи 17 мая 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча Radim Pavelka — Tomas Andrle

Команда Radim Pavelka в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 5 матчей. Команда Tomas Andrle, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 27 мая 2025 на поле команды Tomas Andrle, в том матче победу одержали гостьи.